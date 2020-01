Petrobras anuncia redução em valor de combustível, mas preço cobrado ao consumidor sobe

O Irã é aqui Na semana em que a Petrobras anunciou a redução de 3% na gasolina e no diesel às distribuidoras de combustíveis, os preços cobrados ao consumidor subiram.

O Irã é aqui 2 Levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo), que será divulgado na segunda (20), mostra que a gasolina chegou ao preço mais alto neste ano. Já o diesel, ponto sensível para os caminhoneiros —importante base de apoio político de Jair Bolsonaro—, aumentou pela sétima semana seguida.

Verde Nem o etanol aliviou e subiu 1,76%. Com isso, a vantagem de se abastecer com o combustível, em vez da gasolina, desapareceu em boa parte do país, o que não acontecia desde abril de 2018.

Freio Além do aumento da margem de lucro de distribuidoras e postos, em meio às notícias do conflito no Oriente Médio, outra razão, segundo Décio Oddone, diretor da ANP, é o método de cobrança do ICMS, que não permite a redução rápida do preço nas bombas.

TIROTEIO

A fila do INSS deixou claro que a reformada Previdência era só para agradar o mercado. Cadê o dinheiro dos trabalhadores?

De Ricardo Patah, presidente da UGT, sobre os cerca de 1,3 milhão de pedidos de concessão de benefícios à espera de análise no INSS

