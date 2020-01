Lula e dirigentes do PT buscam pré-candidatos à Prefeitura de SP para chegar a nome de consenso

Pra ontem No esforço para adiantar a escolha de um candidato do PT em São Paulo, o ex-presidente Lula e dirigentes do partido iniciam conversas com os pré-candidatos para que eles cedam a favor de um nome de consenso.

Critérios Aliados de Jilmar Tatto (PT), que dizem ter preferência da maioria de delegados petistas, acreditam que esse será um ponto a ser levado em conta na costura pelo escolhido. Já petistas de outros ramos afirmam que isso não é garantia de nada.

Relação aberta O diretório nacional do PT define na próxima sexta (17) o calendário para fechar nomes e alianças para a eleição de 2020. A intenção de lançar o maior número de candidatos não afronta eventuais aliados, afirma a presidente, Gleisi Hoffman (PR).

Relação aberta 2 Segundo a deputada, com o fim das coligações proporcionais para a formação dos legislativos locais, todas as siglas terão que se lançar à disputa, e os apoios vão mirar os segundos turnos —caso de capitais e grandes cidades, principal alvo do PT.

