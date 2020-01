Palavras como ‘golpe’ e ‘comunista’ dominam avalanche de posts sobre ‘Democracia em Vertigem’ nas redes

Boca no trombone A indicação do filme “Democracia em vertigem“, de Petra Costa, recebeu quase 120 mil menções no Twitter até 17h30 desta segunda (13). No Facebook, foram 1.200 links em português, com mais de 712 mil interações, entre reações, comentários e compartilhamentos.

Boca no trombone 2 O levantamento, feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, aponta que 14% dos comentários fizeram referência a Dilma Rousseff, 12% à palavra “golpe”, 6% à “ficção” e 5% à palavra “comunista”.

TIROTEIO

É bom que um filme brasileiro esteja no Oscar, não precisa concordar com ele. Eu mesmo não concordo com a versão dos fatos

Do deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), ex-ministro da Cultura (2016), sobre as críticas à indicação de “Democracia em Vertigem”

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (14) clique abaixo:

Advogados querem que juiz das garantias se aplique a casos que já tramitam no STF

Guedes planeja explicar a resto do governo que subsídio à energia solar é benefício para ricos

Lula e dirigentes do PT buscam pré-candidatos à Prefeitura de SP para chegar a nome de consenso

Se Márcio França e Datena formarem chapa para a Prefeitura de SP, PDT irá reavaliar apoio