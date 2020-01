Presidenciável, Huck vai participar de Fórum Econômico Mundial em Davos

Holofote Luciano Huck, cotado a presidenciável em 2022, está de malas prontas para Davos, na Suíça, onde faz participação no Fórum Econômico Mundial no fim deste mês.

Drenagem Governadores do Nordeste avaliam que a aproximação do apresentador com líderes da região serve ao possível presidenciável mas, na via oposta, à esquerda, pois evita a adesão de mais fileiras do centro ao bolsonarismo.

Sem as mãos Apesar da previsão de que Jair Bolsonaro dificilmente conseguirá fundar a Aliança pelo Brasil até o início de abril, a tempo das eleições municipais deste ano, líderes da oposição não comemoram.

Sangria A leitura é que o bolsonarismo está disperso em diferentes siglas e que, diferentemente de deputados, prefeitos não correm o risco de perder o mandato se migrarem de partido após a eleição. Dessa forma, pode haver uma reconfiguração de forças locais a favor do presidente mesmo depois do pleito deste ano.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (6)

