Paulo Guedes teme mais gastos e criação de novo tribunal em Minas empaca

Pare,agora Membros de cortes superiores dizem que uma das agendas caras ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, a criação do Tribunal Regional Federal em MG, emperrou no Ministério da Economia. Paulo Guedes teria alertado para o aumento de despesas.

Pare, agora 2 Relator do projeto na Câmara, Fábio Ramalho (MDB-MG) diz que não há alta de custos. Mas, para angariar apoio, pretende adicionar ao texto a criação de centros avançados de desembargadores na Bahia, no Paraná e em um estado do Norte.

Até a tampa Informações que circulam no Ministério da Agricultura dão conta de que a baixa no preço da carne, no fim do ano, pode estar relacionada a elevados estoques nos supermercados. Com a oferta represada, a expectativa é que os primeiros índices de preços de janeiro mostrem alguma queda a consumidores.

