Cúpula da Aliança teme boicote de diretórios do PSL contra adesões à nova sigla

Novo round Aliados de Bolsonaro que estão à frente da criação da Aliança pelo Brasil já preveem uma ofensiva do PSL para tentar impugnar, na Justiça Eleitoral, assinaturas de apoio à nova agremiação.

Guerra de trincheiras Eles dizem que o comando do antigo partido do presidente tem orientado os diretórios estaduais e municipais a não receberem pedidos de desfiliação de apoiadores de Bolsonaro. A cúpula da Aliança tem tentado, sem sucesso, acionar oficialmente a direção nacional do PSL para que a desincompatibilização seja efetivada.

Letra da lei Pela legislação, só eleitores não filiados a partidos políticos podem assinar listas de apoiamento à criação de novas legendas.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (2) clique abaixo:

Relator de 2ª instância na Câmara quer linha de corte para ações penais que estão em andamento

Relator de MP Verde Amarela pretende vedar trabalho aos domingos apenas para algumas categorias

Supremo envia sinais a Bolsonaro de que ofensivas antidemocráticas não devem prosperar na corte

Parecer de área técnica do TCU desestimula representação contra Bolsonaro por ataques à Globo