Técnicos do governo minimizam risco de alta dos combustíveis nas bombas e preveem apenas repique

Torcida Apesar da escalada do petróleo na sexta (3), técnicos do governo dizem que há mais oferta de óleo no mundo hoje, e que a cotação internacional responde por 30% do preço da gasolina e por 50% do diesel; o resto são impostos. A aposta é de que haja apenas um repique dos preços.

TIROTEIO

A sanção do fundo eleitoral angustia o presidente, mas foi o seu governo que propôs o aumento para R$ 2 bi. Sou contra

Do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), sobre Bolsonaro dizer que só sancionará a verba para campanhas por temer impeachment

