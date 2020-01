Procuradores têm dúvidas sobre como funcionarão juizados especializados com juiz das garantias

Lugar de fala Integrantes do Ministério Público Federal preparam sugestões sobre a implementação da figura do juiz das garantias ao grupo de trabalho criado no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). São muitas as críticas sobre a participação mais ativa deste magistrado na investigação.

Lugar de fala 2 Além disso, alegam que há dúvidas sobre a lei que precisam ser respondidas –e não dizem respeito ao combate à corrupção.

Oráculo Um exemplo é como será a rotina de juizados especializados, como os de violência doméstica e os dedicados ao crime organizado. Desde a polícia até juízes são treinados para tratar destes casos. Haverá especialistas entre os juízes das garantias?

