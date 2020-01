Relator de MP Verde Amarela pretende vedar trabalho aos domingos apenas para algumas categorias

Hora extra O relator da medida provisória Verde Amarela, Christino Áureo (PP-RJ), tem trabalhado no recesso para analisar as mais de 1.900 emendas apresentadas ao texto. Os efeitos da MP começam a valer nesta quinta (2).

Vai dar praia O deputado deve rejeitar a proposta do governo de permitir a abertura dos bancos aos sábados. Após analisar a experiência internacional, ele avalia que não vale a pena o dia extra de trabalho.

Não vai dar praia Áureo cogita, porém, flexibilizar um ponto polêmico. Contrariando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o deputado pretende acabar com a previsão de trabalho aos domingos apenas para algumas categorias, como professores, mas mantê-la para as demais.

