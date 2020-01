Ministros do STF minimizam reprovação do Supremo no Datafolha

Sem tempo, irmão Ministros e ex-integrantes do STF ficaram contrariados com o que chamam de leitura superficial da população sobre a atuação do Supremo no país. O Datafolha mostrou que a reprovação ao trabalho da corte é de 39%, equivalente à de Bolsonaro, cuja gestão é avaliada como ruim ou péssima por 36% das pessoas.

Tudo eu Para o ex-presidente do tribunal Carlos Ayres Britto, a sociedade desconsidera julgamentos importantes feitos pelo STF, como a proibição do nepotismo em todos os Poderes. “Estamos no caminho certo, fazendo uma viagem democrática sem volta e que passa pela vigília popular sobre tudo e sobre todos”, justifica.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (30) clique abaixo:

Guedes quer mandar ao Congresso projeto que regulamenta demissão de servidores por mau desempenho

Kassab quer lançar Hugo Leal na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro

Relator prevê limitar alcance da PEC da 2ª instância só para novos processos de precatórios

Câmara promete derrubar veto de Bolsonaro a item sobre fake news no pacote anticrime