Kassab quer lançar Hugo Leal na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro

Quem vai O presidente do PSD, Gilberto Kassab (SP), e o responsável pelo partido no Rio, senador Arolde de Oliveira, querem lançar o deputado Hugo Leal na disputa pela prefeitura da capital fluminense.

Se não tem tu… Caso o parlamentar não tope a empreitada, Paulo Rabello de Castro (PSC-RJ), ex-presidente do IBGE, é tratado como opção. A ideia é filiar o economista ao PSD no início do ano. Castro foi candidato a vice-presidente na chapa de Alvaro Dias (Podemos-PR) em 2018.

