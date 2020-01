Senadores disputam relatoria do Orçamento 2021

Chave do cofre Já é certo que a relatoria do Orçamento 2021 ficará com um senador por causa do rodízio que se faz entre Câmara e Senado todos os anos. A dúvida agora é sobre qual partido indicará o responsável por determinar em 2020 como o governo usará seu dinheiro no ano seguinte.

X da questão Se for adotado o critério do tamanho de bancada, o MDB leva o posto, o que é mais provável, segundo senadores. No entanto, eles ainda não descartam que a cadeira seja ocupada pelo PSDB por causa de acordos feitos na época da eleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para a presidência do Senado.

Eu acredito De olho na relatoria, o líder do PSDB, Roberto Rocha (MA), já tem se colocado à disposição.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (29) clique abaixo:

