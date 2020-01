Deputados devem votar quarentena para juízes que queiram concorrer a cargos políticos

Limites Líderes de partidos de centro e centro-direita na Câmara preveem votar no início do ano legislativo, em fevereiro, projeto do deputado Fábio Trad (PSD-MS) que estabelece uma quarentena de seis anos para juízes e procuradores que queiram se candidatar a cargos eletivos na política.

Limites 2 Os deputados também querem votar proposta que acaba com os pagamentos a advogados públicos dos honorários de sucumbência —valores quitados pelas partes derrotadas em processos judiciais. Esse dinheiro se soma aos salários e pode extrapolar o teto constitucional.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (29) clique abaixo:

Juízes em PE dizem a colegas já terem gastado férias acumuladas e temem ser obrigados a repor dinheiro

Deputados defendem juiz das garantias para esvaziar discurso de Moro

Moraes manda PF colher depoimento após relato de Joice na CPI das fake news

Relator da MP verde amarela cogita deixar opcional taxação de seguro-desemprego

Senadores disputam relatoria do Orçamento 2021