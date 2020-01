Moraes manda PF colher depoimento após relato de Joice na CPI das fake news

Explique-se Alexandre de Moraes, do STF, além de ter determinado a busca e apreensão na casa de Edson Saraiva, chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) e membro de um movimento conservador, na semana passada, mandou a PF colher o depoimento de uma pessoa de São José dos Campos.

Explique-se 2 O ministro do STF solicitou o depoimento após relato da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) na CPMI das Fake News. A medida foi tomada no âmbito do inquérito aberto para apurar notícias falsas contra integrantes do Supremo.

Ameaça? A parlamentar disse que o movimento conservador de São José publicou vídeo em que o grupo usa armas de brinquedo e bate em um boneco vestido de preto com uma máscara do ministro Gilmar Mendes.

