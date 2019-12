Petistas vão reforçar discurso de que Bolsonaro aumenta desigualdade e apresentar propostas econômicas

Tô nem aí Líderes petistas dizem não fazer diferença a decisão de Bolsonaro de não reverberar provocações de Lula, como o próprio presidente destacou no sábado (21). No início do ano, eles pretendem reforçar o discurso que pinta o governo como antidemocrático e responsável pelo aumento da desigualdade social.

No lápis Para não ser acusado de apenas provocar adversários, o PT quer apresentar logo no primeiro semestre suas propostas de reforma tributária e de geração de emprego.

