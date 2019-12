Indulto de Bolsonaro veda perdão a policiais envolvidos na morte de Amarildo, avaliam ex-integrantes de conselho

Limites Ex-integrantes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária dizem não ver impeditivos legais para Jair Bolsonaro conceder o indulto de Natal a agentes de segurança que tenham cometido crimes culposos. Reforçam, porém, que o decreto não alcançaria todos os policiais que o presidente queria perdoar.

Limites 2 Bolsonaro disse, mais de uma vez, que gostaria de dar o perdão da pena a policiais responsabilizados pelo massacre de Eldorado de Carajás e pela morte do pedreiro Amarildo, mas ambos os casos seriam barrados pela Constituição. No primeiro, porque os envolvidos respondem por crimes hediondos, e no segundo, por tortura.

Cross fit Técnicos do Ministério da Justiça dizem que a equipe jurídica do governo teve de fazer uma ginástica para inserir no texto policiais beneficiados pelo indulto.

