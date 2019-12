CPMI das Fake News volta em 2020 com decisão sobre convocar Lula

Na mira A CPMI das Fake News começará 2020 decidindo se convocará para prestar depoimentos os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, além do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente. A votação dos requerimentos sobre a ida deles ao Congresso está na pauta da primeira sessão da comissão, em fevereiro.

Futuro duvidoso Hoje, senadores não arriscam placar sobre as convocações. A avaliação é que a comissão está dividida. E mais: não se sabe se o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) será mantido na liderança do PSL em 2020. A troca dele pode defenestrar os quatro bolsonaristas que representam a sigla na comissão e alterar a balança no colegiado.

Não deu Movimentos de esquerda comemoraram o fato de Eduardo Bolsonaro ter encerrado sua gestão como presidente da Comissão de Relações Exteriores sem conseguir aprovar acordos de cooperação militar e científica com Israel, sua bandeira. PT e PSOL obstruíram as reuniões convocadas na última semana.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (24) clique abaixo:

