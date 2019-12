Weintraub tem desafetos no núcleo duro de Bolsonaro, mas não entre a família do presidente

Teu lugar Balançando no cargo, Abraham Weintraub (Educação) tem desafetos no núcleo próximo a Jair Bolsonaro, que torcem pela sua saída. Mas a pressão não alcança a família presidencial, que costuma opinar nas escolhas do mandatário.

Cada cabeça Por mais que tenha críticas à atuação de Weintraub, Bolsonaro o consideraria leal, por isso a decisão de exonerá-lo não seria trivial.

No cartão A aliados, o ministro disse que comprou passagens de férias para ele e família há meses e promete voltar. A viagem foi apontada, pelo O Estado de S. Paulo, como uma das evidências da retirada.

Lavar as mãos A mudança de opinião de Sergio Moro (Justiça), que declarou à Folha não mais apoiar que as instituições federais assumam a investigação da morte de Marielle Franco, foi lida por integrantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como um sinal de que o ministro teme que a PF não avance em relação à investigação do Rio.

TIROTEIO

É temerário o ministro da Justiça confrontar decisão do STF e passar a imagem de que a corte pactua com corrupção

Do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), sobre Sergio Moro ter dito, à Folha, que decisão do STF afetou avaliação do governo no combate ao crime

