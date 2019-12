Tabata critica ação da PM de Doria; entidade que reúne 80 organizações faz campanha contra fundo eleitoral

Fogo amigo Cortejada pelo PSDB, Tabata Amaral não poupou críticas à atuação da polícia militar do governador João Doria (SP) em Paraisópolis. “O que aconteceu com aqueles jovens, por causa de uma ação policial desastrosa, é inaceitável e deve ser respondido com soluções concretas, como seria se tivesse acontecido em qualquer bairro nobre da cidade”, diz.

Pauta única Ligada ao Itamaraty, a Fundação Alexandre de Gusmão fará conferência com o professor Evandro Pontes, tradutor do livro “A Virtude do Nacionalismo”, best-seller da direita nos EUA. O órgão tem se dedicado a eventos conservadores na atual gestão.

Indignação O Pacto pela Democracia, entidade guarda-chuva que reúne mais de 80 organizações, dá início na segunda (9) a campanha contra o aumento do fundo eleitoral, de R$ 2 bi para R$ 3,8 bi. Será lançado um site com espaço para enviar email a deputados criticando o acréscimo.

