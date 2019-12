Oposição já discute impacto político de melhora da economia em 2020

Mudança de marés Integrantes do PT e de movimentos de esquerda já discutem internamente os possíveis efeitos políticos de uma melhora da economia em 2020. Alguns recomendam cuidado com o discurso de que tudo vai mal, pois há risco de se perder o lastro. A percepção é que o resultado positivo do PIB no terceiro trimestre, divulgado semana passada, e a chegada do 13º salário ajudaram a construir um ambiente que contribuiu para estancar a reprovação de Jair Bolsonaro, como mostrou o Datafolha.

Aos números A reprovação ao governo oscilou de 38%, em agosto, para 36% agora, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, segundo o Datafolha. Já a expectativa de que a economia vai melhorar foi de 40% para 43%.

Quanto pior Na avaliação de um destacado petista, ainda que não haja uma melhora vertiginosa da economia, não é útil torcer pelo pior cenário, pois uma frustração pode se voltar contra toda a classe política. O convencimento, diz ele, deve se dar pela oferta de uma melhor opção, não pelo fracasso do governo.

Sem querer A saída de Lula da prisão, no início de novembro, também pode ter sido um dos ingredientes que deram alento a Bolsonaro neste Datafolha. Na visão de um petista, ainda é grande a aversão ao ex-presidente e ao PT.

Muy amigo Para pessoas próximas a Sergio Moro (Justiça), os números negativos do Datafolha no combate à corrupção não podem ser atribuídos exclusivamente ao governo e à conduta do ministro.

Muy amigo 2 A maior parte das pessoas, diz um aliado, está insatisfeita com o tratamento do Supremo e do Congresso à prisão em segunda instância e, por isso, avaliou mal o quesito —a aprovação do combate à corrupção pelo governo caiu de 34% para 29%.

TIROTEIO

Os brasileiros esperam que Bolsonaro desça do palanque, deixe de ser líder de facção e se comporte como presidente

Do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), sobre a avaliação da maioria, no Datafolha, de que Bolsonaro não se comporta de acordo com o cargo

