Paulo Guedes fará substituições no Banco do Nordeste e no BB

Saque O ministro Paulo Guedes (Economia) decidiu mexer na cúpula dos bancos federais. Além da troca no Banco do Nordeste, com a indicação de Júlio Cézar Alves de Oliveira para a presidência, haverá mudanças em duas vice-presidências do Banco do Brasil.

I love you O Itamaraty cogitou convidar o diplomata responsável pela embaixada dos EUA, William Popp, para rebater a acusação de manipulação do câmbio, mas desistiu, por receio de criar atrito com Donald Trump. Medida mais dura, a convocação de Popp, nem sequer entrou em pauta.

Mãos vazias O sentimento no Itamaraty é de impotência na crise do aço. Após ter aberto mão de tratamento preferencial na OMC, do apoio ao embargo contra Cuba e da isenção de vistos, o Brasil não tem muito mais o que oferecer em troca de um recuo.

