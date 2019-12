Aliados de Bolsonaro dizem que presidente pode recuar de assinaturas da Folha por medo de impeachment

Por medo Ministros do Planalto disseram a parlamentares que Bolsonaro deve recuar da decisão de excluir a Folha de licitações, por receio de ser responsabilizado e dar pretexto para impeachment.

TIROTEIO

Os bolsonaristas batem carteira e gritam pega ladrão. São acusações fakes, como tudo o que fazem

Do líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), sobre o fato de Fernando Haddad ter sofrido mais acusações de fake news em 2018

Em rara concessão a produtores, Alvim deve ampliar teto da Lei Rouanet para musicais em teatro

Paulo Guedes fará substituições no Banco do Nordeste e no BB

Ministério Público de SP amplia prazo de apuração de olho na nova lei de abuso de autoridade

Segundo técnicos do TSE, para viabilizar checagem de assinaturas digitais até 2020, eleições perderiam prioridade