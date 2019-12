Imposição de barreiras ao aço pelos EUA é vista no governo como gesto de campanha de Trump

É a política A imposição de barreiras ao aço, pelos EUA, foi lida em Brasília mais como um evento de campanha eleitoral de Donald Trump do que uma resposta à ofensiva comercial brasileira no exterior. As evidências: nenhum alerta havia sido dado antes, como recomenda a diplomacia, e a perda de vendas para o Brasil da soja americana que vai para a China ocorreu em 2018.

Alhos e bugalhos O economista Otaviano Canuto, membro do Policy Center for The New South e ex-vice presidente do Banco Mundial, afasta a ideia de que o Brasil esteja forçando de propósito a desvalorização do real, como acusa o americano. “As intervenções [do Banco Central] têm sido na direção oposta. É protecionismo puro de Trump”, diz.

Na lista Segundo ele, a China também foi acusada de manipular sua moeda neste ano e, de novo, sem comprovação.

O presidente daqui precisa deixar de ser o bobo da corte e aprender com o de lá a defender os interesses do nosso Brasil

Do senador Jaques Wagner (PT-BA), sobre o anúncio do americano Donald Trump de que vai impor barreiras à compra do aço brasileiro

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (3) clique abaixo:

Comitê vinculado à Casa Civil deve facilitar tecnologia que pode ajudar novo partido de Bolsonaro

Campanha publicitária de partidos de centro entra em nova fase e abordará temas sensíveis

Participação em evento ambiental na Espanha teria motivado governador do PA a agir rápido no caso de brigadistas

Corregedor do CNMP arquiva reclamação contra Deltan por palestra