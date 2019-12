Comitê ligado à Casa Civil deve facilitar tecnologia que pode ajudar novo partido de Bolsonaro

Rota para o atalho A saga de Jair Bolsonaro para criar a Aliança pelo Brasil, sua nova sigla, deve ganhar um reforço técnico nesta terça (3). Integrantes do comitê gestor da ICP (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), vinculado à Casa Civil, devem aprovar resolução que facilita a validação das assinaturas digitais por quem já utilizou a tecnologia. A expectativa é que aumente o número de usuários da ferramenta, considerada por aliados do presidente uma via rápida para a fundação do novo partido.

Para ontem Bolsonaro precisa reunir cerca de 500 mil assinaturas até março para criar a legenda a tempo de participar das eleições municipais.

No limbo O presidente reconhece o prazo exíguo, mas já disse que, se conseguir o sinal verde do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para usar as assinaturas digitais, pode colocar rapidamente seu projeto de pé. A corte ainda avalia se dará autorização para o uso da tecnologia. O julgamento sobre o caso está suspenso.

X da questão O comitê da ICP deve liberar que as assinaturas sejam ativadas sem a presença física do usuário. Especialistas temem que, com a medida, a segurança seja reduzida e se crie brechas para fraudes.

X da questão 2 “Há um rigor muito grande no momento em que é atribuído um certificado digital a uma pessoa, por isso a necessidade de o sujeito ir até uma autoridade de registro”, diz Ricardo Custódio, da UFSC e ex-membro da ICP.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (3) clique abaixo:

Campanha publicitária de partidos de centro entra em nova fase e abordará temas sensíveis

Participação em evento ambiental na Espanha teria motivado governador do PA a agir rápido no caso de brigadistas

Imposição de barreiras ao aço pelos EUA é lida no governo como gesto de campanha de Trump

Corregedor do CNMP arquiva reclamação contra Deltan por palestra