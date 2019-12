Corregedor do CNMP arquiva reclamação contra Deltan por palestra

Para o ralo O corregedor nacional do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), Rinaldo Reis Lima, determinou o arquivamento de reclamação apresentada pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP) contra Deltan Dallagnol.

Para o ralo 2 ‚O parlamentar pediu investigação sobre a conduta do procurador após mensagens divulgadas pela Folha e pelo The Intercept mostrarem que Deltan deu palestra à empresa Neoway Tecnologia, citada em delação de lobista envolvido no pagamento a políticos do MDB.

Para o ralo 3 O corregedor, porém, entendeu que não há sinais de que Deltan tenha participado da negociação sobre acordo de colaboração e que ainda declarou-se suspeito e se afastou do caso.

