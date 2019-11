Líderes de centro e centro-direita anunciam obstrução na Câmara até que governo quite emendas

Deve, não negue Líderes de centro e centro-direita decidiram, nesta terça (12), que vão obstruir as votações de interesse do governo na Câmara até que o Planalto pague todas as emendas prometidas durante as negociações da reforma da Previdência.

Soem as trombetas O ânimo dos deputados com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), que toca a articulação política, não está em sua melhor fase. Os principais nomes do chamado centrão foram informados de que Ramos se refere a eles como “os cavaleiros do apocalipse”.]

