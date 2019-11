Relator da reforma da Previdência diz que reclamações do governo são ‘injustiças’

A mão que afaga… O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse que são injustas as críticas do governo à chamada PEC paralela, elaborada por ele para complementar as mudanças já aprovadas na aposentadoria.

… é a mesma que apedreja Na votação da última terça (19), os senadores abrandaram por cinco anos as regras para calcular os benefícios, o que sacrificaria R$ 20 bilhões dos R$ 800 bilhões que o governo prevê economizar.

Veja bem Tasso diz que o prazo de cinco anos não gerou uma desidratação perene e que, por outro lado, sua proposta abre espaço a uma economia de R$ 350 bilhões ao prever a adesão de estados e municípios às novas regras, além de outras receitas.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (21) clique abaixo:

Aliados de Bolsonaro reconhecem que polêmica proposta de alavancagem do emprego precisará de ‘lipoaspiração’

PSOL tenta promover acareação entre Moro, Guedes e Bebianno sobre ida do ex-juiz para o governo

Testemunhas de Lula na França não respondem, e defesa do petista aponta ‘inércia’ do Ministério da Justiça

Eduardo Bolsonaro quer presidir fundação do novo partido do pai