Aliados de Bolsonaro reconhecem que polêmica proposta de alavancagem do emprego precisará de ‘lipoaspiração’

Recauchutagem completa Nem alguns dos aliados mais próximos do Planalto estão dispostos a defender na íntegra o recém-lançado Programa Verde Amarelo. A previsão é a de que ele passe por uma “lipoaspiração” no Congresso. Parlamentares avaliam que, para alavancar o emprego, o governo acabou lançando mão de medidas indefensáveis, como a taxação do seguro-desemprego, maculando um conjunto de ações que deveria figurar como a “boa notícia do fim de ano” de Jair Bolsonaro.

Letra miúda As novidades inseridas no programa destoam tanto do que havia sido prometido por Paulo Guedes (Economia) que parlamentares desconfiam de que nem o ministro, nem o próprio presidente tenham se inteirado dos detalhes do pacote antes do lançamento.

Gato escaldado O Congresso reagiu tão mal a alguns pontos do programa que parlamentares creditam a isso o atraso no envio da reforma administrativa, cuja apresentação foi adiada duas vezes. Bolsonaro teria avisado à equipe econômica que olharia com lupa a nova proposta para evitar surpresas.

Quem pisca? O encontro do ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) com líderes de partidos de centro da Câmara não aplacou a desconfiança do grupo com a capacidade do governo de arcar com os compromissos que assumiu em nome da aprovação da reforma da Previdência.

Já vimos esse filme Ao contrário. Ramos chegou a discutir com o líder do PRB e agora é acusado de agir para dividir o chamado centrão.

TIROTEIO

Aluno aprende mais quando há boa relação com o professor. A medida pode reduzir os já baixos níveis de aprendizagem

De Priscila Cruz, do Todos Pela Educação, após Damares Alves dizer que o governo vai criar canal para alunos denunciarem professores

