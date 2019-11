PSOL tenta promover acareação entre Moro, Guedes e Bebianno sobre ida do ex-juiz para o governo

Cara a cara Deputados do PSOL tentam promover uma acareação entre Sergio Moro (Justiça), Paulo Guedes (Economia) e Gustavo Bebianno. Por que? Querem esclarecer as diferentes versões sobre a negociação que culminou com a ida do ex-juiz para o Ministério da Justiça.

Cara a cara 2 A ofensiva do PSOL se dá em duas comissões: a de Constituição e Justiça e a de Trabalho, Administração e Serviço Público. Talíria Petrone (PSOL-RJ), Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Glauber Braga (PSOL-RJ) e Sâmia Bomfim assinam os pedidos.

