Alcolumbre quer que análise de propostas sobre segunda instância caminhe no mesmo ritmo na Câmara e no Senado

Dois pra lá O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), quer tocar as propostas que preveem a prisão em segunda instância no mesmo compasso da Câmara. Segundo aliados, Alcolumbre tem dúvidas sobre a constitucionalidade dos textos que tramitam no Senado.

Peso da história Já Rodrigo Maia (DEM-RJ), pressionado por integrantes e dirigentes do próprio partido a dar tração ao projeto que reabilita a prisão em segunda instância na Câmara, tem sido firme ao defender alternativas que não agridam a Constituição.

Peso da história 2 A quem diz que ele não pode, sozinho, segurar o texto em análise na Comissão de Constituição e Justiça, Maia responde que não será ele o presidente da Câmara a carregar o título de ter violado cláusula pétrea, a de presunção da inocência.

