Ala do Senado prega refazer sessão que aprovou autonomia do Banco Central

VAR Senadores críticos às elevadas taxas de juros bancárias vão pedir que o projeto que dá autonomia ao Banco Central volte uma casa. Na semana passada, o texto foi aprovado na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) em votação simbólica.

VAR 2 O líder do MDB, Eduardo Braga (AM), diz que pedirá ao plenário para retomar a discussão, uma vez que a comissão estava “esvaziada” — parlamentares optaram por acompanhar a promulgação da reforma da Previdência.

O limite Quem acompanha a cúpula do Senado garante que, diante da indisposição de líderes e dirigentes de partidos com a articulação política do Planalto, além de proposta que complementa a reforma da Previdência, a Casa pode votar ainda este ano apenas a nova lei de licitações.

