Procuradoria de Contas quer acompanhar debate sobre mudança de regime de partilha no pré-sal

Tirem as crianças… Diante dos fracassos dos leilões do pré-sal, Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, fez representação solicitando que o TCU acompanhe as discussões no governo de mudança no regime de partilha. Quer “afastar o risco de incertezas” nas próximas negociações.

…da sala Furtado sugere ainda que o TCU crie um grupo de trabalho para estudar alternativas ao regime atual.

