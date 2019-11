Lula é aconselhado a retomar diálogos com partidos de centro, como MDB, PP e PL

Sua turma Aliados do ex-presidente Lula vão aconselhar o petista a procurar, o mais rápido possível, caciques de partidos de centro que não se identificaram com o bolsonarismo. Nomes do MDB, do PL e do PP estão na lista.

Sua turma 2 Para esse grupo, o petista precisa se “concentrar na política”, já que haveria um vácuo de diálogo no país. A avaliação é a de que Lula deveria buscar “um a um” todos os caciques partidários que “não têm laços orgânicos com o mercado financeiro”.

Tentáculos Deputados e senadores que têm agenda muito conectada à de investidores, dizem os aliados de Lula, seriam os mais reticentes a abrir conversas com o PT. Mas descartada essa ala, acreditam, há espaço para reabilitar pontes com o centro.

