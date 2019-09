Governo traça nova estratégia de distribuição de cargos para tentar formar base no Congresso

Mergulho na realpolitik O Planalto montou nova estratégia para tentar formalizar uma base na Câmara e no Senado. O general Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e o líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), organizam planilha para contabilizar deputados e senadores que foram fiéis em votações importantes. Os que deram mais apoio terão prioridade na distribuição de postos da máquina federal. Os critérios estão sendo alinhavados em meio a uma bateria de encontros com as bancadas partidárias.

Tabulado A dupla que tenta reorganizar a articulação política também está fazendo um levantamento dos cargos já entregues –inclusive em acertos feitos diretamente entre parlamentares e ministros, sem a indicação do Palácio do Planalto.

Tabulado 2 Com isso, tentam mapear exatamente quem já foi contemplado para comparar a estatura dos cargos com a fidelidade nas votações.

Tiro n’água A primeira operação de distribuição de postos, feita quando a articulação política ainda era uma atribuição de Onyx Lorenzoni (Casa Civil), naufragou. Alguns cargos não foram entregues e outros nem sequer eram desejados pelas bancadas.

Há vagas O resultado é que parte das superintendências e outras estruturas de órgãos federais nos estados está até hoje sem composição completa.

Nem tanto ao mar… Indicado para relatar a Medida Provisória que coloca o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sob o guarda-chuva do Banco Central, o deputado Reinhold Stephanes Jr. (PSD-SC) deve limitar a algumas categorias a prerrogativa de ocupar vaga de conselheiro do órgão.

…Nem tanto à terra O texto que o governo editou não prevê travas para indicações ao Coaf. O plano inicial era restringir a ocupação do órgão a servidores do BC, mas Stephanes busca caminho intermediário, permitindo que entidades da sociedade civil, como federações de indústrias e associações comerciais, possam apontar nomes.

Contado O deputado vai se reunir na próxima semana com integrantes do Ministério Público Federal e do Sindicato de Funcionários do Ministério da Economia. Ele vai apresentar na terça-feira (17) um plano de trabalho para a comissão especial e planeja entregar seu relatório até o fim do mês de outubro.

Formou O conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) que representa o Superior Tribunal de Justiça no colegiado, Luciano Nunes Maia, teve sua recondução ao cargo publicada nesta sexta (13) no Diário Oficial da União.

Formou 2 A formalização da permanência de Nunes Maia no posto abre caminho para que o pedido de processo disciplinar que Deltan Dallagnol responde no colegiado por queixa do senador Renan Calheiros (MDB-AL) volte a ser debatido no dia 23.

Segundo tempo O julgamento do caso foi interrompido esta semana por pressão de conselheiros que queriam esperar a recondução de Nunes Maia.

Missão impossível A seleção de um nome para suceder Marcos Cintra na Receita não é trivial, afirmam pessoas próximas ao ministro Paulo Guedes (Economia). As rusgas de servidores do fisco com o TCU e com o STF criaram uma “cumulatividade de irritações”, passivo que um outsider não resolveria facilmente.

Digitais O governo identificou que parte do trabalho de desmoralização da recriação de um imposto nos moldes da CPMF foi feito pelo Sistema S –que perderia uma fatia dos tributos que incidem hoje sobre os salários. Representantes do setor produtivo estão sendo instados a fazer uma defesa da nova taxa.

Fale mais sobre isso A oposição quer explorar o desgaste que a discussão da nova CPMF causou. Os deputados Ivan Valente (PSOL-SP) e Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) protocolaram requerimento de convocação de Marcos Cintra e um pedido de informações a Guedes.

Sem saída Parte da equipe econômica não vê uma alternativa ao novo imposto que consiga compensar a perda de arrecadação que viria com a desoneração da folha de salários pretendida pelo governo.

TIROTEIO

Dodge e o STF fizeram tarde a defesa de um MP independente. Faltou combinar com Bolsonaro e os que o preferem na coleira

Do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), sobre o alerta feito pela procuradora-geral da República e o ministro Celso de Mello