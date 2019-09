Senado espera que Bolsonaro libere R$ 4,5 bi em contrapartida a pautas polêmicas

Me ajuda a te ajudar O Senado espera que Jair Bolsonaro encaminhe nos próximos dias a abertura de crédito suplementar de cerca de R$ 4,5 bi. O dinheiro será usado para irrigar ministérios e atender à demanda de senadores por verbas para suas bases eleitorais. A reivindicação, semelhante à feita por líderes da Câmara, foi encaminhada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que teria alertado o Planalto de que não é possível enviar tantas matérias polêmicas ao Congresso sem oferecer contrapartida.

Olha a fila Caberá ao Senado avalizar a indicação do novo procurador-geral, Augusto Aras, aprovar a reforma da Previdência e analisar o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a embaixada do Brasil nos EUA.

Fecha a conta… O combinado é que o crédito extra seja liberado antes de a indicação do filho 03 chegar ao Parlamento.

…E passa a régua Senadores têm especial interesse em direcionar verbas para programas como Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos. A ideia é reunir recursos dispersos em emendas e elevar o volume disponível para essas rubricas, permitindo que parlamentares indiquem suas prioridades. O pedido por cargos também não se esgotou.

Cara a cara Após conversas que o indicado à PGR, Augusto Aras, teve no fim de semana com Davi Alcolumbre e a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), a aposta é a de que a relatoria de sua nomeação está entre Eduardo Braga (MDB-AM) e Eduardo Gomes (MDB-TO).

Questão de nicho Políticos alinhados à pauta conservadora acreditam que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), fez um cálculo político ao tentar censurar obras na Bienal, de olho no eleitorado com vistas à disputa de 2020.

Questão de nicho 2 Com a gestão mal avaliada, Crivella estaria apostando na pauta de costumes. De quebra, ele tenta mostrar alinhamento às ideias de Bolsonaro, atento ao fato de que o presidente ainda não definiu quem apoiará na eleição do Rio.

Linha no chão Gleisi Hoffmann (PT-PR) crê que a revelação de conversas do ex-presidente Lula de 2016 mudará o ânimo de congressistas –ele havia sido indicado ministro e, segundo grampos, negociava com o MDB para evitar o impeachment. Para Gleisi, os procuradores interferiram objetivamente na política.

Passa mais tarde Atrasou de novo o prometido pente-fino nas contas do INSS, que tinha como objetivo reduzir fraudes e poupar recursos no momento em que é aprovada a reforma da Previdência. A Dataprev havia se comprometido a entregar em agosto um sistema de auditoria, adiou para setembro e agora informa que o aparato só ficará pronto no fim de novembro.

Passa mais tarde 2 Com isso, os cerca de R$ 2,5 bilhões que o governo estimava economizar neste ano com a devassa em benefícios assistenciais, por incapacidade e auxílio-doença devem ficar para 2020. Os suspeitos têm 30 dias para se defender antes que o corte seja feito. Na hipótese mais rápida, só em janeiro.

A ver navios O atraso provocou troca de acusações em reunião de representantes da Dataprev, INSS, CGU (Controladoria Geral da União) e peritos na última semana. Sem o pente-fino, a categoria também não receberá o bônus de desempenho prometido (e já reservado), de R$ 223 milhões.

Homônimos Informações que chegaram à chefia da Polícia Federal em Brasília dão conta de que o Helio Negão que é alvo de investigação da Superintendência do órgão no Rio é, na verdade, um homem que já morreu, e não o deputado homônimo, amigo de Bolsonaro.

Dois em um Para a cúpula da PF, os responsáveis pelo inquérito sabem disso, fato que reforça a desconfiança da direção da corporação de que a investigação só foi aberta para desgastar Ricardo Saadi, agora ex-superintendente da unidade do Rio.

Meu guri Cresce na chamada ala ideológica do governo a defesa do nome do chefe da Abin, Alexandre Ramagem Rodrigues, que é delegado da PF, para comandar a corporação no lugar de Maurício Valeixo, caso a troca se confirme. Ramagem atuou na segurança de Jair Bolsonaro na campanha de 2018.

TIROTEIO

Com estas revelações, a operação já merece ser rebatizada: Lama Jato. E os membros da quadrilha, todos processados

Do senador Jaques Wagner (PT-BA), sobre conversas que põem em xeque tese de que ex-presidente Lula agiu para travar investigações