Procuradores ensaiam reação institucional para frear avanço do CNMP sobre Deltan

Zagueiros em campo Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público foram alvo, nos últimos dias, de forte pressão para não tomar nenhuma decisão, na terça (13), quando retomam os trabalhos, sobre casos que questionam a conduta de Deltan Dallagnol. O corregedor do órgão, Orlando Rochadel, tirou de pauta a ação que poderia gerar debate sobre eventual sanção. Em outra ponta, a procuradora-geral, Raquel Dodge, marcou sessão das 9h às 13h, tempo considerado insuficiente para encerrar as discussões.

Para depois Os integrantes do colegiado que estão dispostos a reabrir pedidos de investigação contra Dallagnol já arquivados por Rochadel vão apresentar recurso na terça, mas não vislumbram desfecho para o debate na sessão.

Aos amigos, tudo O corregedor tem sido criticado pelos integrantes do CNMP que defendem uma atitude mais incisiva do órgão diante das suspeitas de que o chefe da Lava Jato exorbitou de suas funções. Essa ala vê nos novos movimentos de Rochadel e de Dodge uma tentativa corporativista de preservar Dallagnol.

Meu povo Além da reação institucional, nos últimos cinco dias os conselheiros receberam mais de 700 emails com pedidos para que o CNMP não puna Dallagnol. As mensagens são assinadas por grupos que pregam o combate à corrupção e entusiastas da Lava Jato.

Cerco O CNMP está pressionado por todos os lados. Enquanto o MPF tenta se blindar, Supremo e Legislativo cobram uma atitude incisiva diante das revelações trazidas pelo The Intercept. Neste momento, o afastamento cautelar está descartado. Impera o entendimento de que as mensagens obtidas pelo site são provas ilícitas.

Fio da meada A fresta para avançar sobre Dallagnol está em queixa movida por Renan Calheiros (MDB-AL).

Mando eu O presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), diz que, como o partido ainda não tem conselho de ética, caberá à executiva nacional analisar pedidos de expulsão. Alexandre Frota (PSL-SP), alvo de ataques dentro da sigla, já enfrenta processo no diretório nacional. O assunto será debatido na próxima semana.

Desafinado? Bivar diz que as retaliações já impingidas a Frota, como a perda da vice-liderança e a retirada de comissões, foram por “prevenção”. “Sentimos ele um pouco desalinhado com a legenda.”

Prata da casa Ricardo Liáo, hoje diretor de supervisão do Coaf, é o favorito para ficar com a vaga de Roberto Leonel quando o governo concluir a migração do órgão para o Banco Central. Ele já foi chefe do departamento do BC responsável pelo combate à lavagem de dinheiro. Sua possível ascensão é vista como uma saída técnica e orgânica.

Atentai Cientistas políticos sugerem análise mais detida dos dados da última pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta (9). O estudo do saldo de pontos –a diferença entre aprovação e reprovação de um governo– aponta um desgaste do presidente Jair Bolsonaro no último mês.

Atentai 2 Em janeiro, o saldo positivo da avaliação do governo (aprovação x reprovação) era de 20 pontos (40% contra 20%). Essa diferença foi encolhendo e chegou à marca negativa em maio, quando a reprovação ultrapassou numericamente a aprovação (36% a 34%, respectivamente).

Atentai 3 De maio para cá, os números oscilaram na margem de erro, mas o saldo negativo da percepção do governo alcançou sua maior marca neste mês. Nesta edição da pesquisa, 38% dos entrevistados disseram que a gestão é ruim ou péssima, e 33% que é ótima ou boa, uma diferença inédita de cinco pontos. Nos dois meses anteriores, ela ficou estacionada em um ponto.

Deu ruim A forte reação de ONGs, acadêmicos e ex-dirigentes do Ibama ao texto do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) que flexibiliza as normas de licenciamento ambiental do país deve ter repercussão no plenário.

Segura isso aí Deputados ambientalistas pretendem recorrer ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para dizer que se recusam a votar o texto tal qual ele está. O democrata havia indicado a eles que só levaria a proposta a votação se todos estivessem de acordo.

TIROTEIO

Não vejo Moro sob ataque dos Poderes. Está, sim, sob os limites impostos pela Constituição. Estou certo de que ele sabe disso

Do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), sobre as desconfianças de integrantes dos três Poderes sobre a atuação do ministro da Justiça