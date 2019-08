Integrantes da PGR tentam se distanciar de Deltan; PGR aposta em punição em conselho

Não tá comigo! A reportagem que revelou mensagens de Deltan sobre Toffoli fez com que integrantes da PGR se distanciassem do procurador e lembrassem que não foram poucos os embates de Brasília com a força-tarefa do Curitiba motivados pela desenvoltura com que ela extrapolava suas atribuições.

Subiu Aliados da procuradora-geral, Raquel Dodge, apostam que ela só agirá contra Deltan se for provocada pelo Supremo. A cúpula da PGR, que já havia sido informada de que apuração contra investigador de Curitiba seria retomada no Conselho Nacional do Ministério Público, agora prevê punição a ele.

Orelha quente O nome do presidente do Coaf, Roberto Leonel, foi muito citado em Brasília. Auditor da Receita, ele atuou na Lava Jato de Curitiba e, depois, foi promovido por Sergio Moro (Justiça).