Rivais preveem crescimento rápido de Haddad com apoio de Lula nos estados

Pior do que a encomenda O revés imposto pela Justiça ao PT com o veto à candidatura de Lula não deu alívio aos rivais do petista. Publicitários que trabalham para outros presidenciáveis observam que o partido nacionalizou o discurso a favor do ex-presidente, espalhando imagens dele na propaganda de candidatos a governador. Além disso, preveem, a permissão para que o vice Fernando Haddad use o horário na TV antes de assumir a candidatura deve acelerar a transferência de votos de Lula para ele.

Ele lá A imagem de Lula como apoiador tem sido explorada pelos candidatos do PT a governador nos principais colégios eleitorais, como São Paulo e Minas Gerais.

Para constar A divergência exibida pelos três ministros do STF que compõem o Tribunal Superior Eleitoral não deverá provocar mudança nas chances de Lula quando o Supremo analisar os próximos recursos do líder petista, apostam integrantes da corte.

Para constar 2 A discordância se deu em torno do despacho da ONU a favor de Lula, que ministros do STF já desqualificaram nos bastidores e em público. Questionado recentemente sobre o documento, Alexandre de Moraes disse: “Cada macaco no seu galho”.

Dentro do possível As chances de um ministro do Supremo conceder uma liminar favorável a Lula são consideradas remotíssimas. Submeter o caso ao plenário, assinalam integrantes da corte, já seria prova de grande consideração.

O que cativas Magistrados que acompanharam o julgamento do registro da candidatura de Lula fizeram questão de pontuar: dos sete ministros que compõem o TSE, os três oriundos do STF foram nomeados por Dilma Rousseff e os dois do STJ, por Lula.

Biônico O ministro Dias Toffoli toma posse como presidente do Supremo no dia 13 de setembro e, menos de 15 dias depois, assumirá também a Presidência da República, interinamente. Michel Temer embarca no fim do mês para a Assembleia-Geral da ONU.

Pouco a pouco Dos 6.280 brasileiros que pediram para ter o nome social no título de eleitor —sobretudo casos de transgêneros—, 29 viraram candidatos: 18 a deputado estadual, 10 a federal e 1 ao Senado.

Cofre cheio Entre os principais candidatos à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL) lidera a arrecadação de recursos para a campanha nas vaquinhas virtuais. Segundo o site que controla o financiamento coletivo do deputado, ele havia juntado R$ 962 mil em contribuições até sexta (31).

Cofre cheio 2 O PT ficou com o segundo lugar no ranking. As doações para o ex-presidente Lula, que teve o registro de sua candidatura barrado pelo TSE, chegaram a R$ 746 mil.

De grão em grão Marina Silva (Rede) obteve R$ 263 mil. Ciro Gomes (PDT), R$ 112 mil. O sistema usado por Geraldo Alckmin (PSDB) não exibe o total arrecadado pelo tucano.

Juros futuros Suplentes de candidatos a senador continuam atuando como financiadores da campanha de seus aliados. O de Cid Gomes (PDT-CE) doou R$ 500 mil ao cearense como pessoa física. O mesmo valor foi depositado pelo primeiro substituto de Mário Covas Neto (Podemos-SP).

Será que cola? Adversários de João Doria, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, submeteram a pesquisas qualitativas o filme em que o tucano justifica sua saída prematura da prefeitura paulistana. Não ficaram contentes com os resultados. O formato escolhido por Doria parece ter agradado o eleitor.

Com chapéu alheio A cúpula do Congresso avalia que o presidente Michel Temer repassou “uma bomba” ao Legislativo ao anunciar que concederia reajuste aos servidores federais e, depois, recuar.

Assim é fácil O emedebista não vai encaminhar proposta com o aumento salarial, mas o funcionalismo certamente pressionará deputados e senadores a incluir a previsão no Orçamento de 2019.

TIROTEIO

Bolsonaro respondeu no Exército por planejar explosões em quartel. Que moral tem para acusar alguém de terrorismo?

De Guilherme Boulos, candidato à Presidência pelo PSOL, sobre Jair Bolsonaro (PSL) dizer que classificará atos do MST como terroristas