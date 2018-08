Especialista contratado por Lula defende ‘elevado grau hierárquico’ de despacho da ONU

De turma A defesa do ex-presidente Lula vai juntar três pareceres ao pedido de registro dele no TSE –todos sobre o despacho da ONU. Um, assinado por Fábio Konder Comparato, professor emérito da USP, diz que os direitos humanos são universais e “situam-se no mais elevado grau hierárquico do sistema normativo”.

No limite Os advogados do petista tem até a quinta-feira (30) para apresentar a defesa à corte eleitoral. No tribunal, a expectativa é a de que o registro seja julgado na próxima semana.

