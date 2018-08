Auditores do TCU pregam que a corte inspecione o caixa da OAB deste ano

Faça-se a luz O Tribunal de Contas da União deu mais um passo no sentido de submeter o caixa bilionário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) à sua fiscalização. Após a entidade se manifestar contra o exame de seus recursos, a diretoria técnica do TCU elaborou longo parecer no qual defende que a contabilidade da Ordem deste ano já seja analisada pela corte. A área técnica diz que todos os conselhos profissionais estão submetidos ao escrutínio público e que a OAB não merece tratamento diferente.



Peixe gordo O embate entre a OAB e os técnicos do TCU é um desdobramento de iniciativa do ministro Bruno Dantas. Como mostrou o Painel em maio, ele pediu um estudo sobre a possibilidade de auditar o cofre da Ordem. Levantamento de advogados estima que, no ano passado, a entidade arrecadou R$ 1,3 bilhão.

Tudo nos trinques A Ordem cobra uma taxa anual de seus associados. Ao TCU, argumentou que não usa nem gere recurso público e que tem um sistema próprio de prestação de contas, que garante transparência à gestão do dinheiro aos seus inscritos. A OAB também entende que o tema já foi resolvido pela Justiça.

Por que foges? A área técnica do TCU escreveu em seu parecer que “chama a atenção a insistência da OAB em buscar por todos os meios evitar o acesso aos dados da sua gestão quando a sua atitude deveria ser a oposta, justamente pela sua relevante atuação, visibilidade e reconhecimento”.

O jogo virou? Dantas vai pedir parecer, agora, ao Ministério Público junto ao TCU. Depois, o caso vai ao plenário. Não é a primeira vez que o tema é debatido. Da última, há mais de uma década, a OAB venceu. Três dos ministros que votaram com a entidade deixaram a corte.

A parte que me cabe Defensores de presos acusados de fraudes no Ministério do Trabalho na Operação Registro Espúrio reclamam que o relatório da Polícia Federal não individualizou delitos e que os clientes estão encarcerados há mais de três meses sem que se possa dizer exatamente do que cada um é acusado.

Etapa No documento de quase 1.000 páginas, a PF diz que se debruçou, nesta fase, em caracterizar a organização criminosa. A peça foi enviada à PGR.

Logo ali Quem acompanha os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral diz que a corte se prepara para julgar o pedido de registro de Lula na corrida presidencial entre os dias 4 e 6 de setembro.

É Viagem? Integrantes do governo que testemunharam o convite do TSE à OEA (Organização dos Estados Americanos) para observar a eleição no Brasil dizem que o PT se ilude ao ver disputa de narrativa política na chegada de missão da entidade ao país.

Ovo ou galinha O acordo com a OEA foi formalizado pelo TSE em dezembro de 2017, ainda na gestão do ministro Gilmar Mendes e antes de o petista ser preso. O problema é que, já naquela ocasião, o partido do ex-presidente trabalhava com o discurso de que “eleição sem Lula é fraude”.

Só no papel Apesar de o deputado Paulinho da Força (SP) ter colocado o seu partido, o Solidariedade, na coligação de Geraldo Alckmin (PSDB), grande parte dos sindicalistas da Força Sindical, entidade que ele comanda, está alinhada a Ciro Gomes (PDT).

É com esse que eu vou Dirigentes estão organizando encontros para Ciro em portas de fábricas e redutos do sindicalismo. Ele é esperado no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, dia 1º.

Tudo azul A campanha de Alckmin apresentou uma prévia dos vídeos do tucano para o horário eleitoral a dirigentes do centrão. ACM Neto, dizem os relatos, chegou a se emocionar com uma das peças.

#Prioridades Em campanha para o governo de São Paulo, Márcio França (PSB) visitou seu berço político, São Vicente (SP). Entre um compromisso e outro, fez pausa para aparar as madeiras com o barbeiro que o atende há mais de 20 anos.

TIROTEIO

A combinação de bravatas e propostas incompetentes indica que muitos não aprenderam com 2014. 2019 pode repetir 2015

Do economista Marcos Lisboa, presidente do Insper, sobre as metas pouco realistas pregadas pelos presidenciáveis para superar a crise