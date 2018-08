Com 437 inserções, aliados de Alckmin apostam em guinada em meados de setembro

Creio em milagre Aliados do candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin (PSDB), dizem apostar em uma recuperação nas pesquisas em até 12 dias de propaganda na TV. O horário eleitoral costuma ter mais audiência na reta final da disputa, o que pode dificultar o cumprimento da meta.

Arsenal de guerra As principais armas da comunicação do tucano são as inserções. Ele é dono de quase metade de toda a publicidade eleitoral. Terá 434 propagandas de 30 segundos. Todos os demais concorrentes, juntos, terão 537.

