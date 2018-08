Colegas de Barroso apostam que ele vai impor análise célere a registro de Lula

A cabeça da sentença Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral apostam que o ministro Luís Roberto Barroso, relator do pedido de registro de Lula, vai analisar o caso com celeridade. É consenso que a situação precisa ser definida logo –dentro do rito legal. Às vésperas de herdar a ação, Barroso já avisava que não falaria do petista, mas fazia discurso otimista sobre o cenário político: “Apesar das dificuldades desta hora, nosso problema não é de decadência. Nossos valores se elevaram. Ficamos mais exigentes”.

Contagem regressiva Na avaliação de advogados que atuam no TSE, a corte levará no mínimo 15 dias para decidir sobre a tentativa de registro de Lula na corrida presidencial se cumprir o rito.

Antepassados A defesa de Lula vai encorpar suas argumentações com pareceres dos ex-ministros do TSE Fernando e Henrique Neves. Eles foram contratados para redigir documento sobre tramitação de processos de registro de candidatura e de impugnações.

Quanto mais… A equipe que representa o ex-presidente na corte eleitoral e deve também atendê-lo no STF ganhou nesta quarta-feira (15) o reforço da advogada Maria Claudia Bucchianeri. Ela se juntará a Luiz Fernando Pereira e Fernando Neisser.

Câmera, ação O PT montou uma mega estrutura para captar imagens do ato de registro da candidatura de Lula no TSE nesta quarta (15). Equipes de filmagem ocuparam até as coberturas dos prédios de tribunais vizinhos para conseguir os melhores ângulos.

Não custa tentar Na próxima semana, o PT vai pedir ao TSE autorização para que o ex-presidente possa gravar vídeos com mensagens políticas da prisão em Curitiba.

Esse cara sou eu Uma das estratégias de João Doria (PSDB) para o primeiro debate entre candidatos ao governo de SP, na Band, nesta quinta (16), será direcionar perguntas ao rival Luiz Marinho (PT). Quer se colocar como o antipetista.

Queimou a língua A cúpula da campanha do candidato tucano em São Paulo já dá sinais claros de preocupação com a posição de Paulo Skaf (MDB) nas últimas pesquisas. Aliados de Doria que chegaram a falar em vitória no primeiro turno, admitem que se precipitaram.

São elas? O TSE inicia nesta quinta-feira (16) o julgamento da ação que vai determinar se os partidos políticos devem mesmo destinar 30% do valor total de seus fundos eleitorais às campanhas de mulheres.

Menos, bem menos As siglas têm esperanças de que a corte acate a tese de que apenas os valores destinados às candidaturas proporcionais devem ser submetidos à nova regra.

Foco Por ter impacto direto no volume de caixa que poderia ser direcionado livremente a postulantes a governos estaduais e à Presidência, o julgamento é hoje o maior alvo de interesse dos partidos.

Lé com cré Especialistas apontam inconsistências no plano de governo apresentado por Jair Bolsonaro (PSL). Ao se referir ao número de homicídios no Brasil, por exemplo, o documento aponta o IBGE como fonte. O dado, na verdade, é do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Carta branca Um ponto polêmico no plano do presidenciável é o que propõe que, em caso de morte causada por policial, o agente teria excludente de ilicitude: imunidade.

Vai dar ruim “É uma crise institucional anunciada”, diz o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, prevendo impasses com o Ministério Público, que tem missão de denunciar, e com o Judiciário, que julga.

Puxa a fila Mesmo com todos os reveses desde a delação da JBS, integrantes da bancada tucana na Câmara apostam que Aécio Neves (PSDB-MG) deverá ser o deputado mais votado no partido no estado.

Reduto Nas contas dos aliados, Aécio poderia ter até 300 mil votos, colhidos especialmente em Belo Horizonte.

TIROTEIO

O PT agora é oficialmente prisioneiro de uma candidatura fake. A consequência será o fracasso retumbante nas eleições de 2018

Do Mendonça Filho (DEM-PE), sobre a sigla ter registrado a candidatura presidencial de Lula, condenado pela Lava Jato e preso em Curitiba