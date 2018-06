Planalto celebra desdém de Ciro com PP e DEM, mas siglas não descartam apoio

Chumbo grosso Aliados de Temer assistiram de camarote ao primeiro entreveiro motivado pela incontinência verbal de Ciro Gomes (PDT) entre o PDT e o centrão. Um auxiliar do presidente disse que PP e DEM não poderão reclamar no futuro: tratados com desdém pelo hoje candidato, já podem imaginar como será a vida se o pedetista for eleito.

Sujo e mal lavado É exatamente a língua afiada de Ciro o que mais preocupa os potenciais aliados. O presidenciável disse que priorizaria conversas com o PSB e o PC do B para manter a “hegemonia moral e intelectual” de sua chapa.

Tampa o nariz e vai O escorregão, porém, não foi suficiente para fechar as portas ao pedetista no centrão.

