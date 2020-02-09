Aviso
A partir desta segunda (10), o Painel pode ser lido neste link: folha.com/painelLeia Mais
A partir desta segunda (10), o Painel pode ser lido neste link: folha.com/painelLeia Mais
O ex-capitão Adriano da Nóbrega, acusado de comandar a mais antiga milícia do Rio de Janeiro e suspeito de integrar um grupo de assassinos profissionais do estado, foi localizado e morto na madrugada deste domingo (9). Foragido há mais de um ano, o ex-PM é citado na investigação que apura a prática de “rachadinha” no antigo […]Leia Mais
Os dados da última semana revelaram que a economia real, distante da euforia do mercado financeiro, estava mais fraca no fim do ano do que se previa, analisam economistas. A indústria fechou 2019 no negativo, com a produção no mesmo nível de 15 anos atrás. Bancos levantaram o alerta de “viés de baixa” e alguns […]Leia Mais
Sessão da tarde 1 O Palácio da Alvorada exibiu no ano passado dois filmes durante as visitas abertas: “Frozen, Uma Aventura Congelante”, “Dragões: A Origem das Corridas de Dragão”, ambos para o público infantil. Sessão da tarde 2 Sem brasileiros na programação regular, a exceção foi o documentário “Expedição 21”, durante a entrega de uma […]Leia Mais
É meu Uma fisioterapeuta do Rio entrou na Justiça contra o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) com uma acusação de plágio na abertura da Olimpíada de 2016. Ela cobra R$ 3 milhões de indenização e danos morais. É meu 2 A autora da ação diz que a apresentação usada no Maracanã foi baseada em projeto que […]Leia Mais
Alvo O jornalista Glenn Greenwald afirma que tem sofrido mais ataques e ameaças virtuais desde que foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter participado do hackeamento de autoridades. Alvo 2 “Não só a máquina de fakenews de Bolsonaro me acusa, mas também um aparato do Estado”, disse ele. “Colocaram a palavra ‘criminal’, acusado, na minha […]Leia Mais
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, terá nesta semana um termômetro oficial da satisfação do Congresso com a sua gestão. Caduca no próximo domingo (16) a medida provisória 895, que criou a carteirinha de estudante digital, medida adotada pelo governo com assumido tom de retaliação às entidades estudantis. Como parlamentares só realizam votações importantes nas […]Leia Mais
Nada a declarar A defesa do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) rejeitou na Justiça a possibilidade de uma delação premiada, após sugestão feita pelo Ministério Público. Advogados afirmaram que não há o que ser revelado. Ele é acusado de ter recebido R$ 20 milhões de propina entre 2004 e 2012. Estancar a sangria Seguindo a tendência […]Leia Mais
Cara a cara Acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de ser peça de manobra de governos estrangeiros, o cacique Raoni desembarcará em Brasília no próximo dia 19 junto com outros representantes da causa indigenista e ambiental para um protesto. Cara a cara 2 O grupo vai entregar manifesto a Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) […]Leia Mais
RH Um dos argumentos utilizados pela equipe econômica para justificar a necessidade de uma reforma administrativa é o de que, se nada for feito, o país gastará R$ 1,2 trilhão nos próximos dez anos com a folha de pagamento. RH 2 Até a fala de Paulo Guedes (Economia) nesta sexta (7), em que ele comparou […]Leia Mais