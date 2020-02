Cacique Raoni vai a Brasília entregar manifesto contra governo

Cara a cara Acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de ser peça de manobra de governos estrangeiros, o cacique Raoni desembarcará em Brasília no próximo dia 19 junto com outros representantes da causa indigenista e ambiental para um protesto.

Cara a cara 2 O grupo vai entregar manifesto a Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) contra as políticas do governo. O documento foi produzido em encontro inédito, que reuniu 600 líderes indígenas de 45 etnias no Xingu (MT) em janeiro.

