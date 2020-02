 ‘Frozen’ e ‘Dragões’ foram os filmes de 2019 no Palácio da Alvorada

Sessão da tarde 1 O Palácio da Alvorada exibiu no ano passado dois filmes durante as visitas abertas: “Frozen, Uma Aventura Congelante”, “Dragões: A Origem das Corridas de Dragão”, ambos para o público infantil.

Sessão da tarde 2 Sem brasileiros na programação regular, a exceção foi o documentário “Expedição 21”, durante a entrega de uma carta do presidente da Federação Down, Antonio Carlos Sestaro, para Michelle Bolsonaro. Na carta, Sestaro citava uma frase do educador Paulo Freire, que já foi chamado de “energúmeno” por Jair Bolsonaro.

