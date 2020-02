Senadora cassada ainda usa verba para pagar despesas de gabinete

Raspas A senadora Juíza Selma Arruda (Pode-MT), conhecida como “Moro de saia”, disse que usou dinheiro público em janeiro para despesas de seu gabinete, mesmo após ter tido o mandato cassado. Os valores ainda não foram lançados no site do Senado.

Na estrada A parlamentar estava entre os poucos presentes na abertura do ano legislativo, na segunda (3). Ela afirmou que fez a viagem de volta das férias a Brasília com seu próprio carro e não gastou verba da cota com isso.

