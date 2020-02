Contra precedente, deputados articulam salvar colega e derrubar decisão do STF

O grande teste O espírito de corpo criou na Câmara um grupo relevante de deputados dispostos a derrubar a decisão do STF que afastou do mandato Wilson Santiago (PTB-PB). Ele foi denunciado sob suspeita de receber em seu apartamento e no gabinete propina desviada de obras contra a seca no Nordeste. Sem debate sobre o mérito do caso, parlamentares passaram a terça (4) discutindo o assunto, tendo como principal preocupação evitar precedente que possa se virar contra eles no futuro.

Prova A votação, marcada para esta quarta (5), será o primeiro grande teste desta Câmara, eleita pela onda anticorrupção. A decisão do STF de afastar o parlamentar foi do ministro Celso de Mello.

Evidências O problema da mobilização, liderada pelo centrão, é convencer a maioria a enfrentar o desgaste de livrar um parlamentar cujo caso envolve fotos e vídeos de supostos pagamentos de propina, com imagens de um aliado enfiando maços de notas na cueca.

Fica Os líderes do PT e do PL, duas das maiores bancadas da Câmara, indicaram ao Painel que vão votar a favor da permanência de Santiago.

TIROTEIO

As escolas cívico-militares impõem padrões de comportamento que já levam à evasão de alunos; são um arremedo de política

De Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, sobre a aplicação do modelo de escolas de inspiração militar e com regras de conduta

