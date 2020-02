Discurso de Guedes de acelerar privatizações é alvo de críticas no governo

Empurra A Economia tem a expectativa de que o secretário Salim Mattar trabalhe lado a lado com Martha Seillier, que desembarca no ministério junto com o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), para acelerar as privatizações, empacadas no primeiro ano da gestão Bolsonaro.

Critérios Seillier estava no voo da FAB (Força Aérea Brasileira) com o ex-secretário da Casa Civil, exonerado na semana passada.

Roda presa A ideia de que o PPI na Casa Civil era o que atrasava os planos de Paulo Guedes não encontra respaldo no próprio governo. Membros da Esplanada afirmam que a Economia sequer iniciou estudos para vender estatais que já estão com a privatização autorizada, como Correios e Casa da Moeda.

Contra A principal resistência à privatização dos Correios tem nome, segundo integrantes da equipe econômica: Julio Semeghini, número 2 do Ministério da Ciência e Tecnologia e indicação de João Doria (PSDB), potencial rival de Bolsonaro na eleição de 2022.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (4) clique abaixo: