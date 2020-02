Governo culpa instabilidades atmosféricas por desastres no Brasil

Tempo fechado Na mensagem ao Congresso, enviada para Na mensagem ao Congresso, enviada para a abertura do ano legislativo , o governo Bolsonaro culpa a natureza pelas tragédias que ocorrem no Brasil. Segundo o texto, a maioria dos desastres está relacionada às “instabilidades atmosféricas”, que provocam desde vendavais até alagamentos.

Autoajuda A mensagem, que tem 150 páginas, diz ainda que o governo, em alguns casos, faz alertas prévios sobre questões ambientais para permitir que o cidadão em situação de risco seja o “ator principal de sua segurança”.

Prioridade Na última quarta (29), a Folha mostrou que os gastos do governo com a prevenção de desastres Na última quarta (29), a Folha mostrou que os gastos do governo com a prevenção de desastres foram os menores em 11 anos

Invisível A mensagem não faz nenhuma menção a Sergio Moro (Justiça) no capítulo sobre combate à corrupção. A CGU (Controladoria Geral da União) é citada diversas vezes.

Já vou A ausência de aliados de Jair Bolsonaro na cerimônia de abertura do ano legislativo foi notada — o líder, Major Vitor Hugo (PSL-GO), por exemplo, estava em São Paulo com o presidente. “Devem estar ocupados recolhendo assinaturas para a criação do Aliança”, ironizou Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), sobre o partido que o presidente pretende criar.

Ouça-me A Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil vão falar nas audiências públicas sobre o A Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil vão falar nas audiências públicas sobre o juiz das garantias que Luiz Fux, do STF, marcou para março.